I senegalesi salvarono l’Elba Ma invece stuprarono i bambini

(Di venerdì 28 giugno 2019) Fabrizio Boschi Anche sulla storia della Sea Watch, l’Anpi ha voluto mettere bocca, perdendo un’altra occasione preziosa per tacere. La sezione Elba dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, ha scritto al sindaco di Portoferraio Angelo Zini, chiedendo di dichiarare Portoferraio «Porto Aperto», perché «accogliere non è un’opzione politica, subordinata alla ricerca miope di consenso elettorale. Accogliere è un dovere costituzionale». E lo dice sulla base «di una considerazione che riguarda la storia di tutta l’Isola: la liberazione del nostro territorio dall’occupazione nazista (settembre 1943-giugno 1944) è stata possibile solo grazie al sacrificio di centinaia di tiralleursche diedero la vita sulla spiaggia minata de La Foce, a Marina di Campo. Aprire il porto principale dell’Isola all’accoglienza della Sea Watch 3 sarebbe anche un modo per restituire una ...