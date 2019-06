Francesca Fioretti è un esempio per tutte noi Una roccia stracolma d’amore

dilei

(Di venerdì 28 giugno 2019) Coraggiosa eppure fragilissima, capace di affrontare la tempesta e di uscirne:, compagna di Davide Astori, è così. Una donna che ha vissuto il dramma peggiore e che è riuscita, pezzo dopo pezzo, a ricostruire un’esistenza strappata via dal destino crudele e dalle coincidenze. Il 4 marzo 2018 la sua esistenza è cambiata per sempre, distrutta dalla morte dell’uomo che amava. Lei e Astori stavano insieme da anni, dopo essersi conosciuti ad una cena. Il feeling – come aveva raccontato lei tempo fa – era stato immediato, anche grazie alla passione per i viaggi. Poi la nascita di Vittoria e una casa a Firenze dovee Davide sognavano di allargare la famiglia. Ora tutto questo non c’è più o, per meglio dire, si è trasformato e lei, a soli 34 anni, ha dovuto trovare il coraggio per andare avanti, nonostante tutto. A darle la forza ...

