Ford Puma 2019 | prezzo | interni e dimensioni Quando esce in Italia

Ford Puma - Tutte le rivali della Suv compatta - FOTO GALLERY : Eccone un'altra, di Suv compatta: un termine che fra un po anzi subito - dovremo imparare a modellare. Esattamente come quello, più per addetti ai lavori, di B-Suv. Perché adesso siamo arrivati alle mezze misure. Ipotizzando una lunghezza spartiacque di 4,30 metri per rientrare nella categoria, la Ford Puma svelata oggi e in uscita allinizio del 2020 si piazza esattamente a metà strada tra le piccole e quelle con aspirazioni da segmento ...

Torna la Ford Puma - ed è figlia del nostro tempo : Per chi ha vissuto – motoristicamente – gli anni tra 1990 e 2000, il nome Ford Puma rievoca sicuramente una piccola sportiva nata sulla piattaforma della Ford Fiesta. Oggi a distanza di circa venti anni, il nome riTorna, ci mostra un’auto che è figlia dei nostri tempi, nelle fattezze di un crossover. Il nuovo arrivato non è affatto una reinterpretazione, ma la volontà di Ford di offrire nell’ambito del proprio ...

Ford Puma - Ora è a ruote alte : Quando si va a recuperare il nome di un modello, oltre ventanni dopo, cè sempre un motivo. Anche quando, con la Puma, la Ford cambia completamente genere: passando, cioè, dalla piccola coupé del 1997, alla crossover di segmento B che abbiamo visto in anteprima. Perché, qualcosa in comune cè tra i due modelli, ossia la grinta e la personalità, incluse nel Dna Ford. Certo, poi oggi tutto è cambiato e il mercato chiede a gran voce vetture a ruote ...

Ford Puma - debutta il nuovo suv ibrido : ecco come è fatto : Ford Puma cambia a 360 gradi. Abbandonate le linee da coupé viste dal 1997 al 2002, la novità dell'Ovale Blu diventa un crossover compatto pronto a conquistare un pubblico...

Ford Puma - arriva a fine anno il crossover piccolo e ibrido – FOTO : Partiamo da un dato assodato: nel 2018 in Europa la categoria dei suv è cresciuta del 18% e valeva 5,3 milioni di unità (+800 mila sul 2017), un terzo del mercato totale. Gli sport utility di taglia compatta, poi, hanno un tasso di crescita elevatissimo: +37% e 1,83 milioni di unità complessive. Non sorprende, quindi, che la nuova scommessa commerciale di Ford abbia sembianze da crossover di taglia urbana: si chiama “Puma”, come ...

La nuova Ford Puma ha lo stesso spirito di quella del 1997 (ma è un suv) : “A volte ritornano” …e con un certo carattere è il caso di dire riguardo alla Puma, il nuovo crossover Ford in arrivo all’inizio dell’anno prossimo che sfrutta il nome della piccola coupé costruita dalla casa tra il 1997 e il 2002 . Anche tra le auto non poteva mancare il gusto vintage che vede il “recupero” degli Anni ’90. Abbiamo avuto modo di vedere e fotografare in anteprima la vettura a Dusseldorf e pur non avendola provata, è stata ...

Ford Puma - La Suv sarà svelata il 26 giugno : La Ford ha diffuso un video teaser della Puma, confermandone nell'occasione il debutto per il prossimo 26 giugno. Nelle immagini tuttavia la vettura è protetta da un effetto grafico e non è quindi visibile: poco male, visto che la prima foto ufficiale era già stata diffusa nell'aprile scorso. La B-Suv sarà anche mild hybrid. Nonostante il nome identico alla coupé sportiva degli anni 90, la Puma ha cambiato totalmente pelle ed è pronta a ...