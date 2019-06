Foggia Calcio | 9 indagati per riciclaggio e reati tributari | ci sono i due proprietari

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia e annulla lo stop dei playout : Nuova puntata della saga “playout” nella Serie B di Calcio. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del Foggia ed ha annullato la decisione della Lega di B di eliminare i playout. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito, infatti, che la modifica della graduatoria del campionato, in conseguenza della retrocessione del Palermo, consente l’avvio dei match validi per la permanenza nella categoria. Come è noto, la ...

Foggia - Sannella : “Decisione Serie B inammissibile : è gente che fa male al calcio” : “Stiamo valutando e seguendo passo dopo passo quello che stanno facendo al Foggia, alla nostra città e alla nostra famiglia. A differenza di quello che avete pensato in tanti, non siamo spariti né siamo rimasti con le mani in mano. Non siamo diventati dei coglioni, abbiamo sempre lavorato e seguito il Foggia, mi sono fatto […] L'articolo Foggia, Sannella: “Decisione Serie B inammissibile: è gente che fa male al calcio” è ...