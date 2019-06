laragnatelanews

(Di venerdì 28 giugno 2019) E’ evidente come, a prescindere dal periodo, non si possa mai stare davvero tranquilli quando si parla di sicurezza informatica. Le minacce che si diffondonoil web a causa dell’attività di cyber-criminali possono essere studiate in maniera meticolosa per trarre in inganno le potenziali vittime, provocando il furto di dati sensibili e non solo. Un caso emblematico è quello segnalato dal team, la società specializzata in soluzioni per la sicurezza informatica, che ha confermato di aver scoperto una nuova minaccia che prende di mira utentini. Si tratta ancora una volta di, una delle tipologie di malware più diffuse degli ultimi anni. Questa minaccia, tuttavia, rientra in una nuova campagna messa a punto dai cyber-criminali, e che sicon un file infetto inviato alle vittimePEC. I, come noto, sono quella ...

laragnatelanews : ESET Italia: attenti al ransomware che si diffonde attraverso PEC - evyna : ESET Italia: attenti al ransomware che si diffonde attraverso PEC - nebenet : RT @TomsHWItalia: I ricercatori di ESET Italia hanno rilevato, negli ultimi giorni, una distribuzione massiva di PEC pericolose contenenti… -