Embrione umano su chip, studio farmaci

Costruito il primosu un:è un insieme di cellule staminali, capaci di auto-organizzarsi grazie alla tecnica che mima l'ambiente naturale in cui è immerso l', messa a punto nel Politecnico di Losanna. La ricerca,pubblicata su Nature Methods e condotta dall'italiano Andrea Manfrin apre alla possibilità di guidare lo sviluppo delle cellule staminali per ottenere tessuti e organi per sperimentare nuovie per i trapianti. La tecnica consente di ottenere una riserva di staminali senza problemi etici(Di venerdì 28 giugno 2019)