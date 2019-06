Disabili cadono nel Naviglio | un disperso e un ferito in gravi condizioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Due ragazzisono caduti nelGrande all’altezza di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano: uno è stato recuperato e portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, ed è in pericolo di vita. L’amico è. I giovani erano a bordo di due biciclette a tre ruote, legati con apposite cinture di sicurezza, quando, per motivi ancora da chiarire, sono scivolati nel corso d’acqua. Il ragazzo tratto in salvo è riuscito a slegarsi senza andare a fondo. La bicicletta del compagno è stata trovata tra Robecco e Cassinetta Di Lugagnano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso. L'articolonel: une uninMeteo Web.

