Caldo | tenere i climatizzatori a 30° Bere solo acqua | niente Coca cola

affaritaliani

(Di venerdì 28 giugno 2019) Le cause delafricano. Le possibili conseguenze nel mondo e in Italia. I consigli per affrontare al meglio la calura e le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Intervista al meteorologo Paolo Sottocorona Segui su affaritaliani.it

krystaIvarquez : fa fin troppo caldo mi sudano le mani solo a tenere il cellulare il mano quindi me ne vado a fanculo arrivederci - blindforhalsey : RT @JesuisLasku: Greta Thunberg che ci vede tenere i condizionatori accesi giorno e notte per combattere il caldo estivo e non morire, pegg… - IlPillolone : Sos dei pediatri: «Immondizia e caldo record, meglio tenere i bimbi in casa» -