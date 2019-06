huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’energia è amica delle nostre case. Ci permette di illuminare le stanze al tramonto, di riscaldare gli ambienti in inverno e di rinfrescarli nelle afose giornate d’estate, di cucinare manicaretti per noi e per i nostri cari, di avere acqua a sufficienza per le esigenze quotidiane. Insomma, una vera e propria alleata, anche se bisogna evitare di sprecarla. Per il bene del nostro portafoglio e dell’ambiente. L’energia che utilizziamo ogni giorno, a volte in eccesso, è in gran parte ricavata da combustibili fossili e disperderla ha un impatto negativo sull’ecosistema e sul clima. Per rispettare il pianeta e risparmiare, non sono necessari grandi interventi: piccoli accorgimenti e gesti quotidiani possono fare la differenza. Scopriamo insieme qualche mossa a prova di spreco. 1. Fai attenzione ad aria condizionata e riscaldamento, ...

HuffPostItalia : 4 mosse intelligenti per ridurre gli sprechi energetici in casa - dpriaz : s_parisi Caro Parisi. Condivido perfettamente. Salvini lo puoi smontare capendo perché la gente lo vota e con mosse… - barbierixy : @s_parisi Caro Parisi. Condivido perfettamente. Salvini lo puoi smontare capendo perché la gente lo vota e con moss… -