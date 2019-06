Treviso. Anziano con l’Alzheimer muore soffocato da un tovagliolo: choc nella casa di riposo (Di giovedì 27 giugno 2019) I fatti in una casa di riposo a Conegliano, in provincia di Treviso. Il 90enne è stata trovato cianotico riverso sul tavolo e quindi ricoverato all'ospedale. Qui i medici gli hanno estratto una salvietta di carta di dieci centimetri. Purtroppo non si è potuto far nulla per salvarlo. Ora i familiari pretendono di conoscere la verità. (Di giovedì 27 giugno 2019) I fatti in unadi riposo a Conegliano, in provincia di. Il 90enne è stata trovato cianotico riverso sul tavolo e quindi ricoverato all'ospedale. Qui i medici gli hanno estratto una salvietta di carta di dieci centimetri. Purtroppo non si è potuto far nulla per salvarlo. Ora i familiari pretendono di conoscere la verità.

Una morte orribile per un anziano di 90 anni affetto dal morbo di Alzheimer, rimasto soffocato, probabilmente a causa di un tovagliolo di carta da lui stesso ingoiato, all’interno di una casa di riposo a Conegliano, in provincia di Treviso. Il drammatico incidente, avvenuto il 5 giugno scorso, è stato reso noto solo oggi dallo Studio 3A di Treviso, al quale i familiari si sono rivolti per accertare eventuali responsabilità della struttura per mancata o insufficiente vigilanza.



A quanto è stato riferito dagli stessi parenti dell’anziano, durante la cena il 90enne è stato trovato riverso sul tavolo in stato di asfissia e già cianotico dal personale della casa di riposo. Gli addetti hanno provato ad attuare la manovra di Heimlich, la tecnica di primo soccorso che si utilizza per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, ma non avendo ottenuto alcun risultato si sono rivolti al 118. Immediato il trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è stato intubato; durante questa operazione gli è stato estratto del “materiale di carta” di dieci centimetri per cinque, verosimilmente un tovagliolo di carta che aveva ingoiato. Il povero uomo però ormai era in arresto cardiaco e, nonostante tutte le manovre rianimatorie, i medici non sono più riusciti a rianimarlo, dichiarandone il decesso.