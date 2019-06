SuperQuark non subisce l' effetto Greta E fa benissimo

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019)si conferma una gustosissima macedonia culturale da assaporare il mercoledì sera davanti alla televisione con il garbo di Piero Angela, forse non più in formissima ma sempre piacevole da seguire, e una serie di servizi e rubriche in cui ognuno può trovare ciò che gli interessa.Il programma, in onda da stasera con la 39esima edizione, è ritornato sempre uguale a se stesso, immune all': avrebbe potuto impostare una linea editoriale più improntata all'ambientalismo, ma difatti questo tema è stato toccato solo nel servizio relativo alla bistecca senza carne realizzata a Barcellona da stampante 3D, probabilmente il contributo migliore della serata.nonl'. E fapubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2019 00:01.

