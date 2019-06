Strage di Ustica | 39 anni dopo ancora nessuna risposta

Strage di Ustica - Mattarella : “Ferita indelebile. Bene contributi per la verità”. Fico : “Restano punti interrogativi” : Quas quarant’anni dopo il presidente della Repubblica è ancora costretto a parlare di “ragioni di verità e dello stato di diritto”. Quello della Camera chiede di “continuare il percorso di verità“, perché restano “irrisolti tanti interrogativi”. Era il 27 giugno del 1980 quando il Dc-9 dell’Itavia precipitò nel mare di Ustica . Ottantuno le persone che rimasero uccise: trentanove anni dopo non è ...

Accadde oggi : nel 1980 si consumava uno dei più grandi ‘misteri’ italiani - la Strage di Ustica [GALLERY] : Era proprio il 27 giugno quando, nel 1980, si verificava quella che sarebbe passata alla storie come la strage di Ustica: al largo dell’omonima isola un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. Come si legge sul sito web realizzato per ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accaduto “il 27 GIUGNO 1980 parte da Bologna, dall’aeroporto Guglielmo Marconi, il volo Itavia 870 Bologna-Palermo; sono le ...