Samsung potrebbe anticipare Huawei con il suo “Mate X”

Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere come ve l’aspettate : L'anno prossimo Samsung potrebbe commercializzare un nuovo smartphone a conchiglia pieghevole: ecco le prime indicazioni provenienti dalla Corea del Sud. L'articolo Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere come ve l’aspettate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe essere così - con schermo all’esterno : Mentre Samsung Galaxy Fold deve ancora arrivare sul mercato, il colosso asiatico avrebbe già pronto il design per il suo successore, con schermo all'esterno. L'articolo Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe essere così, con schermo all’esterno proviene da TuttoAndroid.

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold : i prodotti potrebbero arrivare insieme : Secondo una fonte interna all'azienda "i Galaxy Note 10 saranno presentati comunque ad agosto, indipendentemente da Galaxy Fold" L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold: i prodotti potrebbero arrivare insieme proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera inedita - mentre spunta Galaxy Watch 2 : Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera ad apertura variabile in tre stadi e un nuovo caricabatterie wireless, mentre sarebbe in arrivo Samsung Galaxy Watch 2. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera inedita, mentre spunta Galaxy Watch 2 proviene da TuttoAndroid.

Niente capsula auricolare per Samsung Galaxy Note 10 : l’audio potrebbe venir fuori in altro modo : Continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle feature che i modelli della gamma Samsung Galaxy Note 10 potranno vantare L'articolo Niente capsula auricolare per Samsung Galaxy Note 10: l’audio potrebbe venir fuori in altro modo proviene da TuttoAndroid.

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung non ha fatto progressi: Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe cambiare idea : ecco un brevetto di smartphone avvolgibile in verticale : Samsung ha brevettato una nuova tipologia di smartphone pieghevole, stavolta con display estendibile in verticale, avvolgibile grazie a un motore. L'articolo Samsung potrebbe cambiare idea: ecco un brevetto di smartphone avvolgibile in verticale proviene da TuttoAndroid.

Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie : Sebbene il Samsung Galaxy A7 (2017) abbia già ricevuto due major update, ci sono buone possibilità che venga aggiornato Anche ad Android 9 Pie L'articolo Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe essere in piena estate : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe essere in piena estate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe essere rilasciato a luglio : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe essere rilasciato a luglio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Mancanza eccellente sul Samsung Galaxy Note 10 Pro? Potrebbe succedere : Il Samsung Galaxy Note 10 Pro dovrebbe presentarsi come la versione più potente e completa del phablet di prossima generazione, di cui @OnLeaks ha fornito preziosi dettagli concretizzatisi in alcuni render, che seguono quelli diffusi nella giornata di ieri relativamente al modello standard. Il Samsung Galaxy Note 10 Pro sembrerebbe mancare della fotocamera frontale ToF, gadget che non manca a bordo del Galaxy S10 5G. Per il resto, nulla pare ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe supportare una ricarica rapida velocissima : Aumentano le indiscrezioni secondo cui sarà l'autonomia uno dei campi in cui il Samsung Galaxy Note 10 apporterà importanti miglioramenti rispetto ai predecessori L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe supportare una ricarica rapida velocissima proviene da TuttoAndroid.