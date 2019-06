Raggi ferma botticelle | con 30 o più gradi priorità tutela animali

Sammarco : 8 mesi per riaprire fermata metro e Raggi ha coRaggio di esultare : Roma – “A Roma ci vogliono otto mesi per riparare due scale mobili della metropolitana e riaprire una fermata. E la sindaca esulta pure! Tutto questo da’ la misura dello stato in cui versa la Capitale. Tra rifiuti che ‘campeggiano’ in mezzo alla strada, mezzi pubblici che non passano e aziende che falliscono siamo a un degrado mai visto. Raggi lasci perdere”. Cosi’ in un comunicato Gianni Sammarco, ...

Roma - Raggi conferma Serini a vertici Ipa. È a processo nell’affare stadio : corruzione : Fabio Serini, a processo nell’ambito del procedimento penale sullo stadio dell’As Roma, è stato riconfermato commissario dell’Ipa, l’istituto di previdenza per i dipendenti del Comune di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza il 13 giugno , dopo un periodo di circa due settimane in cui l’avvocato livornese – nominato il 27 maggio 2017 su consiglio dell’allora super consulente Luca Lanzalone – ha dato continuità al suo ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Confermato il gruppo campione in carica - squadra giovane e di talento al femminile : L’evento clou della stagione è ormai alle porte, mancano infatti solo cinque giorni al via dei Campionati Mondiali 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. La rassegna iridata rappresenterà anche la prima occasione per strappare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, riservata alle prime otto Nazioni classificate nelle gare a squadre tradizionali di arco olimpico. L’Italia vola in Olanda con una ...

Volo costretto ad atterRaggio d'emergenza : fermato albanese 29enne : Federico Garau Fondamentale l'intervento di una donna a bordo, che è riuscita a far sfogare lo straniero e ad impedire che continuasse ad accanirsi contro il padre: ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Pescara Paura durante la giornata di ieri per i passeggeri a bordo di un Volo Blue Panorama decollato da Tirana intorno alle 16:45 e diretto all'aeroporto Roma-Fiumicino. Un passeggero albanese di 29 anni, O.P., ha ...

Canottaggio - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Molti equipaggi confermati - non mancano gli esperimenti in vista dei Mondiali : Saranno 46 gli azzurri in gara da venerdì a domenica a Lucerna negli Europei di Canottaggio: 41 titolari e 5 riserve per un totale di 15 equipaggi, 10 senior e 5 pesi leggeri. In tutto in Svizzera saranno in acqua 36 Nazionali, con 239 equipaggi e 587 atleti. Tra formazioni confermate ed esperimenti in vista dei Mondiali di Linz, andiamo a scoprire chi schiererà l’Italia. Di seguito gli equipaggi azzurri in gara ai raggi X: SINGOLO SENIOR ...

Metro Roma - fermata Repubblica non riapre/ Comitati attaccano Raggi-M5s : Metro Roma chiuse, Raggi annuncia 'stazione Repubblica, le scale mobili sono tutte da rifare'. Commercianti e Comitati contro M5s.