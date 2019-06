Pokémon Masters è pronto a conquistare Android con battaglie a squadre in tempo reale

Svelati dettagli su Pokémon Masters - nuova avventura in arrivo per dispositivi mobili : DeNA Co., Ltd. (in seguito DeNA), in collaborazione con The Pokémon Company, ha svelato ulteriori informazioni su Pokémon Masters, il prossimo gioco per dispositivi mobili in uscita mondiale su iOS e Android prevista nell'estate del 2019. In Pokémon Masters i giocatori partiranno per una nuova avventura per creare squadre formate da Allenatori e dai loro Pokémon compagni e cimentarsi in lotte in tempo reale tre contro tre.Pokémon Masters è ...