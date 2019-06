MotoGp | la Ducati cerca riscatto in Olanda | dieci cose da sapere sul Gran Premio di Assen

Superbike - Alvaro Bautista : “SBK o MotoGp - voglio comunque rimanere in Ducati” : Anche se il fine settimana di Misano non ha portato grandi sorrisi ad Alvaro Bautista, dato che il suo vantaggio in classifica si è ridotto a sole 16 lunghezze sul rivale diretto Jonathan Rea, si è trattato della occasione giusta per parlare del suo futuro che, a quanto pare, si tingerà ancora di rosso Ducati, in qualunque modo. “Non so correrò in MotoGP o Superbike nella stagione 2020, ma di sicuro sarò con il team di Borgo ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : Marc Marquez già in fuga - ma la Ducati è competitiva. Mondiale ancora aperto : E’ tempo di MotoMondiale, è tempo di Università del Motociclismo. Nel prossimo weekend sarà di scena l’appuntamento di Assen (Olanda) e su uno dei tracciati che hanno scritto la storia la MotoGP si esibirà per l’ottavo appuntamento iridato. Dove eravamo rimasti? L’immagine più significativa è quella del crash in curva 10 del GP di Catalogna con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales e Valentino Rossi gambe ...

F1 e MotoGp - Ferrari e Ducati rischiano di perdere Mission Winnow : Philip Morris potrebbe ritirare la sponsorizzazione : Ferrari e Ducati potrebbero perdere Mission Winnow, l’iniziativa sponsorizzata da Philip Morris che compare sul telaio delle Rosse. Il sodalizio, stretto lo scorso anno con la Scuderia di Maranello e pochi mesi fa con il team di Borgo Panigale, potrebbe infatti interrompersi visto che la presenza del logo ha causato diverse controversie (la Ferrari non aveva potuto sfoggiarlo in Canada e in Australia a causa delle stringenti leggi locali ...

MotoGp – Petrucci - i podi ed il rinnovo con Ducati : “gli faremo notare che…” : Il podio di Barcellona ed il tanto chiacchierato rinnovo: Petrucci sincero, ma con ironia nel post gara al Montmelò Ancora uno splendido podio per Danilo Petrucci: dopo la fantastica vittoria al Mugello, il ternano della Ducati ha conquistato oggi un terzo posto al Gp di Catalunya 2019. Il Ducatista sta portando a casa ottimi risultati: “tutti sottolineano il fatto che è la mia miglior stagione, ma è anche la miglior moto della mia ...

MotoGp - box Ducati furioso contro Lorenzo : Tardozzi fulmina il maiorchino dopo l’incidente : Il team manager ha parlato subito dopo la carambola innescata da Jorge Lorenzo, fulminando il maiorchino della Honda Subito un colpo di scena nel Gp di Barcellona, a causarlo è la manovra di Jorge Lorenzo in curva 10, dove lo spagnolo innesca una carambola che obbliga al ritiro Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il maiorchino perde l’anteriore e travolge prima il forlivese della Ducati e poi facendo cadere i due ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - che fatica sul giro secco. Marquez rischia di scappare nel Mondiale : Le qualifiche del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. A festeggiare è stato il francesino Fabio Quartararo che, sulla Yamaha Petronas, si è preso la soddisfazione di centrare la seconda pole position in carriera nella classe regina, dopo quella a Jerez de la Frontera (Spagna). Una prestazione di grande qualità quella del transalpino, in grado di far meglio di un certo Marc Marquez, secondo nella ...

MotoGp - Analisi Qualifiche GP Catalogna 2019 : Yamaha mai così bene - la Honda è solo Marquez - Ducati imperfetta : Le Qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ci hanno proposto grandissimo equilibrio, come raramente si è visto nel corso di questa stagione. Tutti i top team, infatti, hanno dimostrato di essere competitivi sulla pista del Montmelò e, ognuno, ha le proprie carte da giocarsi. La gara, probabilmente, sarà un’altra storia, ma per il momento si possono trarre diverse Analisi interessanti. In primo luogo non si può che notare ...

MotoGp – Quartararo sorride - Marquez scruta le Ducati e Viñales non si esalta : le parole dei top3 nel parco chiuso di Barcellona : Le prime sensazioni di Quartararo, Marquez e Viñales nel parco chiuso al termine delle qualifiche del Gp di Barcellona Una pole dal sapore speciale per Fabio Quartararo quella conquistata a Barcellona, arrivata a pochi giorni dall’intervento al braccio. Un risultato davvero pazzesco, che sottolinea la crescita del pilota francese in questo primo anno di MotoGp, nel corso del quale ha già dimostrato di saperci fare. Interrogato nel ...

MotoGp - la Ducati a breve potrebbe offrire il rinnovo a Danilo Petrucci : Nessun cambio in casa Ducati: a Danilo Petrucci verrà offerto il rinnovo contrattuale, e così Jack Miller resterà un altro anno con la Pramac, mentre Alvaro Bautista correrà ancora in Superbike. Ne è certo il sito motorsport.com, che afferma con certezza come la Ducati abbia già deciso di trattenere Petrucci. Queste le parole di Paolo Ciabatti, ds della Ducati, a motorsport.com: “Il nostro desiderio è di mantenere le cose come ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : analisi prove libere. Ducati e Dovizioso convincenti - Valentino Rossi in ripresa : La prima giornata di prove libere in Catalogna è andata in archivio. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior tempo. Al di là di questo, la GP19 va forte e il ...

MotoGp - svolta in casa Ducati : Paolo Ciabatti svela il futuro di Danilo Petrucci : Il direttore sportivo della Ducati ha ammesso che nei prossimi giorni partiranno le trattative per il rinnovo di Danilo Petrucci Danilo Petrucci si è conquistato il rinnovo con la Ducati, la vittoria ottenuta al Mugello ha convinto definitivamente il team di Borgo Panigale a puntare su di lui anche nella prossima stagione. AFP/LaPresse A rivelarlo è stato Paolo Ciabatti ai microfoni di Motorsport.com, ammettendo come nei prossimi giorni ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video prove libere Fp1 - Marquez teme le Ducati : DIRETTA MOTOGP, Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna 2019 Barcellona: tempi e classifica delle sessioni al Montmelò, oggi 14 giugno,.

MotoGp - Valentino Rossi : “Sto meglio ora di quando ero in Ducati - avevo un sacco di problemi. Barcellona mi piace” : Valentino Rossi non era presente nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana riservato al GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha però parlato ugualmente alla vigilia dell’appuntamento di Barcellona, si è soffermato in particolar modo sui giorni trascorsi a Cavallara dove si è allenato guidato una moto da cross: “E’ stato molto divertente guidare con Dovizioso e Petrucci, c’erano anche ...

MotoGp – Marquez va dritto al punto! Dall’alleanza dei ducatisti alle difficoltà di Lorenzo : “io mi sono sempre adattato velocemente alla moto” : Marc Marquez, la gara di casa, l’alleanza dei ducatisti e le richieste di Jorge Lorenzo alla Honda: le parole del leader della classifica piloti nella conferenza stampa del Gp di Catalunya E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti spagnoli vorranno mettersi in mostra davanti al loro pubblico al Gp di Catalunya, con Marc Marquez che, in particolar modo, battaglierà con i suoi ...