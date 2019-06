Koulibaly | «Quando diventai papà | Sarri mi fece tornare per mettermi in panchina»

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) In una lunga intervista a the players tribune, Kalidouha raccontato se stesso parlando di tanti episodi tra cui quello relativo alla nascita di suo figliMaurizioera l’allenatore del Napoli Mia moglie era andata in ospedale la mattina e quella sera avremmo giocato contro il Sassuolo in casa. Eravamo in sala video ed il mio telefono continuava a vibrare. Di solito lo spengo ma ero preoccupato per mia moglie. Mi aveva chiamato cinque o sei volte. Il nostro allenatore all’epoca era Maurizio. È un tipo molto intenso, quindi non volevo rispondere. Alla fine uscii di corsa, risposi al telefono e mia moglie mi disse: “Devi venire subito, nostro figlio sta arrivando”. Allora andai dae gli dissi: “Mister, mi scusi ma devo andare. Sta nascendo mio figlio!”.mi guardò e mi rispose: “No, no, no. Ho bisogno di te stasera, Kouli. Mi servi davvero. Non ...

