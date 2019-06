“Inchinatevi” | Rooney si prende l’MLS | gol pazzesco da centrocampo | il telecronista

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Waynesegna un goldache permette al suo DC United di battere l’Orlando City: la rete fa impazzire ilAnche in MLS Waynenon smette di stupire. L’ex attaccante del Manchester United negli USA fa un po’ quello che vuole, compresi gol da! Il bomber inglese ha segnato il gol vittoria per il suo DC United nella sfida contro Orlando City nei minuti finali con una conclusione da 60 metri che ha fatto impazzire il. Il profilo Twitter dello ha celebrato cinguettando:. Take a bow, @Wayne! You are ridiculous. pic.twitter.com/On1oDnp8dX — Major League Soccer (@MLS) 27 giugno 2019 L'articolosi: golda, ilimpazzisce VIDEO SPORTFAIR.

