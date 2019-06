wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) Fonte: gamespot.com Rilasciato per la primanel 2016 e con oltre 40 milioni di account attivi, Overwatch resta lotutto multipiattaforma e multigiocatore – sviluppato da Blizzard Entertainment e pubblicato da Activision Blizzard – tra i più apprezzati di tutti i tempi, e, per gli amanti del titolo, Hasbro ha preparato un nuovo accessorio in edizione limitata che non potrà mancare nell’equipaggio dei fan sfegatati: si chiamaSoldier 76 ed è il nuovo blaster ispirato ad Overwatch che sarà rilasciato in autunno. Svelato in contemporanea all’annuncio delle nuove action figures da 6 pollici di Overwatch Ultimates Series, ilSoldier 76 includerà un visore simile a quello che appare nel videogioco e sarà in grado dire fino a 30 proiettili di gomma piumavelocità di circa 27 metri al secondo. Le sue dimensioni saranno ...

MilanoCitExpo : Il fucile Nerf che spara 30 colpi alla volta #DipartimentoInnovazioneTecnologia -