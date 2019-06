agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Fetore. Miasma. Esalazione. In una parola,. Ovunque, per la città. Ciò che avvicina e rende indistinto il centro e la periferia. Ciò che equipara i Parioli a Tor Bella Monaca. Un odore trasversale e al tempo stesso globale. È l'odore di. Odore di marcio. Di cibo in putrefazione, aumentato dal caldo di questi giorni e daidella raccolta dei rifiuti pieni e strabordanti fino a riempire interi marciapiedi. Un odore spesso insopportabile, notato dai turisti e impossibile da accettare dai residenti, che ha una spiegazione tecnica, che va oltre la quantità di sacchetti per l'immondizia che restano sotto al sole fuori daipiù del dovuto. Le postazioni stradali deisono 15 mila. Ma quelle complete con iper la raccolta dell'umido, della carta, latta e plastica sono appena il 64% del totale, pari a 9.671 unità.che ...

virginiaraggi : I cassonetti incendiati a via Galla Placidia sono stati sostituiti questa mattina dagli operatori di Ama, che ringr… - Agenzia_Italia : #Cassonetti che nessuno lava a fondo da anni, per questo Roma puzza così #rifuti - CarmelinaCarmi : RT @Agenzia_Italia: #Cassonetti che nessuno lava a fondo da anni, per questo Roma puzza così #rifuti -