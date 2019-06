Alex Rins MotoGP | GP Olanda 2019 | “Speriamo di vedere un gruppo compatto anche

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019)si avvicina al GP d’con tanta voglia di riscatto addosso, dopo gli ultimi due quarti posti consecutivi che sanno un po’di beffa visto che in entrambe le occasioni lo spagnolo ha avuto buone possibilità per tornare sul podio, risultato ormai assente da Jerez. La costanza di rendimento del centauro in sella alla Suzuki continua a stupire, con l’unico vero buco della stagione occorso a Le Mans, ma sembra sempre mancare qualcosina per permettergli di fare il definitivo salto di qualità e renderlo l’effettivo anti-Marquez. Il catalano si dice un po’ deluso dalla mancata top 3 del Gran Premio di casa: “Quando mi sono in seconda posizione sicuramente non avrei mai voluto uscire dal podio, stavo battagliando con Petrucci ma per le condizioni della pista o per altri motivi che non sappiamo alla fine non ce l’ho fatta; abbiamo sofferto ...

dianatamantini : MOTOGP - Alex Rins determinato ad essere uno dei protagonisti anche ad Assen, così come già fatto l'anno scorso. Ci… - corsedimoto : MOTOGP - Alex Rins determinato ad essere uno dei protagonisti anche ad Assen, così come già fatto l'anno scorso. Ci… -