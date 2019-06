Un revival di Ally McBeal nell’era #MeToo? Parla Greg Germann di Grey’s Anatomy

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019)di Grey'snon ha intenzione di tornare nei panni del suo Richard Fish, perché pensa che undinon sia una buona idea. Esilarante, surreale, ma anche amara:è stata una delle produzioni più originali per temi e linguaggio a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Trasmessa su Fox negli Stati Uniti dal 1997 al 2002 (in Italia su Canale5 e Italia1), fu premiata con un Emmy Award per la Miglior Serie Comedy e decine di altri riconoscimenti tra Emmy, Golden Globes e SAG Awards, ma soprattutto rappresentò la consacrazione per Calista Flockhart, protagonista nei panni di una giovane avvocatessa impiegata nel prestigioso e competitivo studio legale di Cage & Fish di Boston. Tra i volti della serie, insieme a Lucy Liu e Robert Downey Jr, ancheche oggi fa parte del cast regolare di Grey'snei panni del Dr. Tom ...

