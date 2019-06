optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Vi state chiedendo se ilsia stato realmente scritto e pubblicato da lui? La risposta è affermativa: come potete vedere nell'apposito box in basso, l'account è verificato, e corrisponde proprio a quello del portiere spagnolo, colto da infarto solo qualche settimana fa, ed adesso completamente ristabilito. Com'era vera la mancia da 20 mila euro lasciata da Cristiano Ronaldo in Grecia, lo è altrettanto il, secondo il quale ildellantus lo farebbe, essendo pura magia. A cosa si stava riferendo l'estremo difensore? La frase resta alquanto enigmatica, anche se, a nostro avviso, le ipotesi più plausibili sono due: possibile il portiere parlasse dell'interesse della Vecchia Signora per, trequartista del Real Madrid soprannominato proprio 'Il Mago'. L'altra ipotesi è relativa all'eventuale ritorno in maglia bianconera di Gigi Buffon ...

OptiMagazine : Reale il tweet #Casillas sul mercato #Juve di #Houdini: apertura ad #Isco? - Eh__tweet : @mariotoscana196 @erretti42 Ma fai così anche nella vita reale? Tipo, all'edicola: 'Il Corriere del Tirreno e la Se… - luckia_01 : RT @BarbieXanax: Questo tweet hanno il problema di prendere un tema reale ovvero “donne che vogliono tenersi i peli ma si sentono spinte a… -