Pamela Prati dopo lo scandalo fa vacanze di lusso

(Di mercoledì 26 giugno 2019)mesi e mesi che si è parlato die del caso Mark Caltagirone, la showgirl ha deciso di regalarsi un po’ di relax con leestive.infatti è tornata su “Instagram” e sta regalando ai suoi follower degli scorci della sue, come il video che ha postato nelle stories che la vedeva in barca sorridente e spensierata assieme all’amica Valeria Marini. Non mancano poi foto in costume o di uncena in vestiti eleganti, alcune accompagnate da varie citazioni che vertono sulla ricerca della serenità.Allontanate le ex agentiPerricciolo ed Eliana Michelazzo ora la showgirl si gode le sue, mentre a difenderla è recentemente scesa in campo proprio Valeria Marini: “All’inizio ha fatto sapere in un’intervista a “Il Tempo” è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra, la Perricciolo, non lo so”.