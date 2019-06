MILAN SU FEKIR L' asso del Lione piace ai rossoneri | Suso nella trattativa?

Fekir al MILAN e Suso al Lione - lo scambio potrebbe escludere la partenza di Donnarumma : CalcioMercato.com riferisce che il Milan , sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo, sta cercando di aggiungere alcuni uomini al proprio reparto offensivo e l'attaccante del Lione Fekir è nei radar rossoneri. Il venticinquenne era quasi un giocatore del Liverpool la scorsa estate, prima che un affare da 53 milioni di sterline svanisse negli ultimi minuti, con i Reds che si tirarono indietro per paura di un problema al ginocchio. In ...

Calciomercato MILAN – Piace Fekir ma il Lione spara alto : il mancato rinnovo può favorire i rossoneri : Milan interessato al talentuoso trequartista del Lione Nabil Fekir: il club francese valuta 70 milioni il giocatore, ma il prezzo potrebbe scendere visto il contratto in scadenza 2020 In attesa di sbloccare la trattativa per Lucas Torreira, il Milan pensa anche al reparto avanzato del centrocampo. I rossoneri, visto il 4-3-1-2 che probabilmente adotterà Giampaolo, avranno bisogno di un trequartista di talento per innescare le due punte. ...