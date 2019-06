Mano morta? Vale come violenza sessuale | condanna a due anni di carcere

Roma - ‘Mano morta’ per strada ad una ragazza : condannato a due anni per violenza carnale : “C’è un pazzo che mi insegue”. I poliziotti di guardia all’interno degli uffici del Viminale – sede del Ministero dell’Interno a Roma – lo avevano visto arrivare trafelato quella mattina, per poi sentirsi chiedere aiuto: l’uomo cercava disperatamente di essere sottratto dalla furia di quel giovane che lo stava rincorrendo con una mazza in mano. Ma poco prima una ragazza aveva telefonato al 113 chiedendo aiuto per quello che le era accaduto, ed ...

Torino - incidente mortale : fa Manovra nel parcheggio del supermarket e investe anziana : Tragedia nella periferia di Torino: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’anziana, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16.

ControMano sulla Nola-Villa Literno - incidente mortale : un arresto per omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...