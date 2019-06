La Corte dei Conti avverte | | No allo shock fiscale in deficit

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Si è svolta oggi la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 presso ladeie il suo Procuratore Generale Alberto Avoli ha messo in guardia sulle possibili conseguenze di quello che Matteo Salvini chiama:"Mettere mano al riassetto delle tasse e dei tributi può considerarsi una priorità. Un'operazione da portare avanti non in un clima emergenziale, ma attraverso ponderate ed equilibrate strategie di lungo respiro"E ha aggiunto:"Alcuni economisti propongono addirittura misure radicali, chiamate a fini mediatici come, in realtà, una massiccia azione di decremento delle aliquote dell'imposizione diretta in favore di imponibili medio-bassi. L'idea non e nuova e certamente e asseverata da molti economisti. Tuttavia, resta il problema delle coperture sul breve termine, in mancanza delle quali il ...

