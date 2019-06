Guarito dalla depressione grazie a Kate James Middleton rivela cosa vuol

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Carlo Lanna Non è stato facile peraffrontare e sconfiggere la, eppure come hato in una recente intervista, tutto è possibile quando ha al tuo fianco una sorella comeAll’ombra di sua sorellaha sempre vissuto in disparte la sua vita senza far collidere le esigenze con la vita di corte. Ha 32 anni, è un imprenditore e ha da poco trovato l’amore. Eppure fino a qualche mese fa ha dovuto combattere contro una grave crisi depressiva.fra le pagine del Daily Mail, ha raccontato come ha superato il brutto momento. "Laè stata una piccola parte del complesso puzzle che rappresento. Fin dall’infanzia ho sempre saputo di essere dislessico, ho avuto persino difficoltà a scrivere le parole più semplici –-. Ma quanto mi è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione, appena un ...

Boulegan : Guarito dalla leucemia, correrà la 'Fausto Coppi' insieme al medico che l'ha curato - - Rancoronico : RT @CampiMinati: Tutti dovremmo trarre insegnamento dalla conferenza stampa di Sarri. È la storia a lieto fine di un bambino che nacque tif… - Salvo51720604 : RT @CampiMinati: Tutti dovremmo trarre insegnamento dalla conferenza stampa di Sarri. È la storia a lieto fine di un bambino che nacque tif… -