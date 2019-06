Gazzetta | James-Ancelotti | non c’è due senza tre

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) ChevogliaRodriguez è ormai risaputo. E’ per accontentare il suo mister che De Laurentiis lavora per chiudere un affare che lui stesso ha definito troppo oneroso. Oggi sullala storia del rapporto tra Re Carlo e il colombiano. Un percorso che parte da Madrid, arriva a Monaco di Baviera e si spera approdi al Napoli. “Non c’è duetre”, scrive la rosea. Che però chiarisce che tra i due non fu subito amore. Lo raccontò Arrigo Sacchi. “Carletto aveva in mente giocatori solidi per la campagna acquisti estiva merengue. E invece gli dicono da Madrid che gli hanno compratoRodriguez!”.aveva già a disposizione Bale, Benzema e Ronaldo e avrebbe preferito “qualcuno di sostanza in mezzo”. InveceRodriguez aveva fatto invaghire Florentino Perez, che lo aveva visto all’opera nel Mondiale brasiliano ...

