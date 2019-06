Fabio Fognini e Flavia Pennetta | secondo figlio in arrivo

Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il secondo figlio : Flavia Pennetta e Fabio Fognini, prima estate da genitoriFlavia Pennetta e Fabio Fognini, prima estate da genitoriFlavia Pennetta e Fabio Fognini, prima estate da genitoriFlavia Pennetta e Fabio Fognini, prima estate da genitoriFlavia Pennetta e Fabio Fognini, prima estate da genitoriFlavia Pennetta e Fabio Fognini, prima estate da genitoriSarà un’estate di attesa, la più dolce, per Flavia Pennetta e Fabio Fognini: la coppia aspetta il ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini e l’esame più ostico. L’azzurro deve difendere la top10 : La delusione per il mancato approdo ai quarti di finale del Roland Garros è svanita in pochi giorni ed è subentrata la gioia per l’ingresso nella top-10. Un traguardo eccezionale quello raggiunto da Fabio Fognini e che il ligure cercherà di difendere nell’ormai imminente Wimbledon. L’erba non è sicuramente la superficie preferita dal nativo di Arma di Taggia, che ai Championships ha come miglior risultato il terzo turno, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : che squadrone per l’Europa! Con Federer e Nadal c’è anche Fabio Fognini : Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di Tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra. Ci ...

Tennis - Fabio Fognini : “La top-10 è un sogno che si realizza. Ora voglio giocare la finale di uno Slam” : E così il sogno di Fabio Fognini è diventato realtà. Dopo un lungo inseguimento, il ligure ha centrato il suo obiettivo, diventando il n.10 del mondo ed essendo il terzo italiano di tutti i tempi, come posizionamento in questa graduatoria, ricordando Adriano Panatta (n.4 nel 1976) e Corrado Barazzutti (n.7 nel 1978). Un traguardo raggiunto grazie a grandi sacrifici e soprattutto dopo l’exploit di Montecarlo, dove l’azzurro ha saputo ...

Tennis : Fabio Fognini da record. Il più anziano giocatore entrato nella top-10 ATP : Un inizio di settimana da ricordare quello di Fabio Fognini: il ligure è entrato ufficialmente nella top-10 del ranking ATP grazie ai punti conquistati al Roland Garros. Può gioire tutta l’Italia intera per un giocatore da record: il 32enne nativo di Sanremo è infatti il più anziano mai riuscito nell’impresa. 32 anni e 17 giorni, alle sue spalle, molto distaccato, Melzer, a 29 anni e 254 giorni. Andiamo a scoprire l’intera ...

Tennis - Ranking ATP (10 giugno 2019) : Fabio Fognini entra ufficialmente in Top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta : Adesso è ufficiale, Fabio Fognini è nella Top-10 del Ranking ATP. Il Tennista di Arma di Taggia è diventato il terzo azzurro nell’era Open ad entrare tra i primi dieci della classifica mondiale. Un risultato sicuramente eccezionale per Fognini, che tornerà a giocare a Wimbledon per recuperare dai problemi muscolari avuti nell’ultimo mese sulla terra rossa. In testa alla classifica mondiale c’è sempre Novak Djokovic (12715 ...

Roland Garros 2019 : malgrado il bel torneo di Salvatore Caruso e la top 10 di Fabio Fognini il bilancio dell’Italia è in… rosso : Non si può considerare positivo il bilancio complessivo dell’Italia nel Roland Garros 2019. In campo maschile i nostri portacolori hanno vinto 6 partite e ne hanno perse 9: certamente non siamo tornati al disastroso 2016, quando ci furono 6 sconfitte su 6, ma rispetto al 2017 (6 vittorie e 5 sconfitte) e soprattutto al 2018 (11 vittorie e 7 sconfitte) il consuntivo è in… rosso, eppure la nostra partecipazione non era così numerosa nel tabellone ...

Fabio Fognini - un bacio ai critici! Dalla nascita di Federico al successo a Montecarlo : una ‘testa matta’ da top 10 : Fabio Fognini raggiunge la top 10 ATP 41 anni dopo Barazzutti. Più maturo dopo la nascita del piccolo Federico e con un Masters 1000 in più in bacheca: ‘il Fogna’ fa la storia, a modo suo, in barba ai critici L’ha sognata per tanto tempo, la sfiorata diverse volte, qualcuno o qualcosa (o se stesso!) si era sempre messo di mezzo tra Fabio Fognini e la casella numero 10 del ranking ATP. Questa volta, è andato tutto per il verso giusto. ...

Tennis - Fabio Fognini in top 10 : quanti soldi ha guadagnato? Sfondato il muro dei 13 milioni di dollari! : 344 vittorie e 291 sconfitte, 9 titoli in carriera, da lunedì prossimo sarà il nuovo numero 10 al mondo: sono questi i numeri di Fabio Fognini che oggi è riuscito ad accedere alla top ten del ranking ATP grazie alla sconfitta di Stanislas Wawrinka contro Roger Federer al Roland Garros, torneo in cui il ligure si è spinto fino agli ottavi di finale venendo sconfitto da Alexander Zverev. Il 31enne ha inseguito a lungo l’ingresso nelle prime ...

Tennis - Ranking Atp in tempo reale : Fabio Fognini n.10 della classifica mondiale! : A causa della sconfitta patita oggi al Roland Garros, Stan Wawrinka non può più scavalcare Fabio Fognini nella classifica ATP, e così, dato che i sei Tennisti ancora in corsa nello Slam parigino sono già tutti davanti al nostro portacolori, il ligure è certo di essere da lunedì il nuovo numero dieci del mondo. Di seguito la classifica aggiornata in tempo reale del Ranking ATP: classifica ATP in tempo reale (Top 20) 1 Novak Djokovic SRB 12355 2 ...