Domenica In | Mara Venier e una brutale vendetta | Come ho cancellato chi mi ha fatto

BOOM! Rai - autunno 2019 : Mara Venier torna a Domenica In e approda in prima serata durante le strenne : Mara Venier Sembra fatta ma ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare. Mara Venier, complici gli ottimi risultati della sua Domenica In nella stagione appena conclusa, tornerà al timone del contenitore festivo di Rai 1 anche nella stagione 2019/2020. Si discute -pare- soltanto della durata: il direttore di Rai 1 vorrebbe che lo show tornasse alla durata tradizionale (con chiusura alle 18.45), mentre la Venier vorrebbe mantenere lo status quo, ...

Mara Venier rompe il silenzio su Domenica In : “Ho un debito” : Domenica In, Mara Venier si racconta e confessa: “Ho un debito di riconoscenza…” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sul numero del settimanale VeroTv uscito in edicola oggi Mara Venier, con la quale ha tirato ancora una volta le somme della stagione televisiva conclusasi qualche settimana fa, che l’ha vista timonare Domenica In con un successo decisamente al di sopra di ogni aspettativa. E proprio su Domenica ...

Domenica In non le basta - Mara Venier conquista la prima serata : una clamorosa novità in Rai : Dopo essere tornata al timone della sua Domenica In, sembra che Mara Venier sbarcherà anche in prima serata. I vertici Rai - riferisce TvZoom - hanno pensato di affidare a Mara un programma sulle emozioni in pieno stile C'è Posta Per Te/Carramba Che Sorpresa. La Venier infatti andrà - con molte prob

Mara Venier promossa in prima serata : cosa condurrà oltre Domenica In : Mara Venier verso il raddoppio: un emotainment in prima serata oltre a Domenica In? Iniziano a delinearsi i primi nuovi progetti per la prossima stagione televisiva e in attesa della presentazione ufficiale dei Palinsesti Autunnali di luglio, iniziano a circolare voci di un nuovo programma di prima serata per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, dunque, andrebbe a raddoppiare il suo impegno su Rai1. oltre al contenitore Domenicale, ...

Mara Venier : “A Domenica In c’è stata verità”. E sulla nuova edizione… : Domenica In, Mara Venier fa il bilancio dell’edizione 2018/19: “C’è stata molta verità” Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata per il settimanale Nuovo, uscito in edicola qualche giorno fa, Mara Venier, signora della Domenica di Rai1, che a distanza di qualche settimana dalla fine della trionfante edizione 2018-2019 di Domenica In, ha tirato le somme ancora una volta della stagione che l’ha vista ...

ANNA TATANGELO/ Prima volta in tv con la firma falsa di Mara Venier - Domenica In - : ANNA TATANGELO è stata ospite a Domenica in per raccontare la sua vita attuale. L'intervista viene riproposta all'interno di Domenica in… Il meglio di.

Domenica In si allunga : Mara Venier sfida di nuovo Barbara d’Urso? : Mara Venier in onda fino alle 18:40 con Domenica In? L’indiscrezione Dopo il grande successo di questa edizione di Domenica In, pare che Rai1 abbia chiesto a Mara Venier non solo di ritornare alla guida dello storico contenitore Domenicale, ma anche di allungare la sua durata fino alle 18:40, come Bubinoblog anticipato. Il programma della Venier andrebbe quindi a occupare tutto il pomeriggio (dalle 14 alle 18:40) orfano de La prima volta ...

Domenica In - Mara Venier passa all'incasso : "Mi chiedevo perché fino ad oggi..." - il suo ultimo trionfo : In attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro in Rai al timone di Domenica In, Mara Venier passa all'incasso. La mitica Zia Mara, infatti, ha ricevuto oggi in Campidoglio il Premio Simpatia, meritatissimo riconoscimento per la signora della Domenica in tv, che ha appena archiviato una stagione c

Mara Venier/ Ancora a Domenica in? 'Io e la Rai stiamo pensando..' - Che tempo che fa - : Mara Venier ospite di Che tempo che fa a una settimana dalla conclusione di Domenica in. Quali saranno i suoi progetti futuri?

Mara Venier parla del futuro di Domenica In e svela un segreto sul marito : Mara Venier tornerà a fare Domenica In? La riposta a Che tempo che fa Ad una settimana dall’ultima puntata di Domenica In Mara Venier è tornata in tv. La conduttrice veneziana è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata del 2 giugno 2019 di Che tempo che fa. Zia Mara, nonostante le tante domande del […] L'articolo Mara Venier parla del futuro di Domenica In e svela un segreto sul marito proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier sul ritorno a Domenica In : “Ci sto pensando” : Che tempo che fa, Mara Venier rivela a Fabio Fazio: “È stata una rivincita” È stata un’intervista show, divertente e scanzonata, quella andata in onda a Che tempo che fa. Abbiamo visto, infatti, una Mara Venier divertente e divertita, che è tornata da Fabio Fazio a una settimana di distanza dalla fine di Domenica In. E a proposito del contenitore Domenicale di Rai1, il conduttore ha chiesto a Mara se – alla luce dei ...

Domenica In - Mara Venier annuncia : “Torno con cinque puntate” : Mara Venier annuncia su instagram le cinque puntata de “Il meglio di Domenica In” Andrà in onda oggi, 2 giugno 2019, a partire dalle 14.00 su Rai1 la prima puntata di “Domenica In-Il meglio di…”, con Mara Venier che, visto il grande successo ottenuto in termini di ascolti in tutti i pomeriggi festivi della stagione televisiva ormai giunta al termine, farà compagnia ai telespettatori di Rai1 con le repliche dei ...

Mara Venier da Fazio : arriva la conferma su Domenica In 2019/20? : Domenica In: Mara Venier ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa dopo l’ultima puntata Come anticipato oggi da TvBlog, ci sarà Mara Venier tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda Domenica 2 giugno, come sempre a partire dalle 20.35 su Rai1. Nel programma della Domenica sera di Rai1 condotto da Fabio Fazio, Mara Venier rilascerà una lunga intervista, facendo inevitabilmente il bilancio di questa ...

Domenica In - Mara Venier e la battaglia con Barbara D'Urso : cosa non sapete sulle signore della tv : Sono femmine straripanti e curvilinee. Nel senso che la loro conduzione carnale porta sempre ad una tracimazione delle curve d' ascolto. Come le rivali cinematografiche Bette Davis e Joan Crawford, come Thelma & Louise senza il finale tragico, come Loren e Pampanini l' un contra l' altra armate di p