Casa in vendita? Fino al rogito si «sfrutta» con l’affitto breve

In vendita la Casa di Tony Soprano : sul mercato per tre milioni di euro : Se qualcuno ha mai sognato di vivere come Tony Soprano e ha 3,4 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro) si faccia avanti, perché la casa del mafioso più famoso della storia televisiva è in vendita. La coppia proprietaria della casa nella vita reale, Patti e Victor Recchia, ha deciso infatti di vendere la villa che ha costruito e in cui ha tras...

Casa : Ascom Padova - in crescita compravendita ma ancora in calo i prezzi : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Cresce il mercato immobiliare in Italia e cresce soprattutto a Nordest. In Italia chiude in rialzo del 6,5% rispetto all’anno precedente per un totale di quasi 580mila transazioni e un fatturato di oltre 94 miliardi di euro (dato più alto dal 2010) e nel Nordest cresce

Il Movimento 5 Stelle fa tremare CasaPound - la sede di Roma sarà messa in vendita : CasaPound trema, rischia di perdere la propria sede di Roma. Il Movimento 5 Stelle ha un piano ben preciso Vendesi immobile in via Napoleone III, civico 8. Il Ministero dell’Economia, su pressing del Movimento 5 Stelle, è pronto a mettere sul mercato quella che da quindici anni è la sede (abusiva) dei neofascisti di CasaPound. È una … Continue reading Il Movimento 5 Stelle fa tremare CasaPound, la sede di Roma sarà messa in vendita ...

Ipotesi vendita immobile occupato da CasaPound : di Ileana Sciarra L'immobile occupato da CasaPound a Roma potrebbe rientrare nel piano di dismissioni del governo , quello messo nero su bianco nel Def con l'obiettivo di tirar su quasi un miliardo di ...