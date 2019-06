Camorra | colpo all' Alleanza di Secondigliano | oltre 100 arresti

Duro colpo alla Camorra : oltre 100 arresti contro l'Alleanza di Secondigliano : Luca Sablone Sequestrati beni per 130 milioni: i reati contestati vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti Maxiblitz all'alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, che questa mattina hanno eseguito - su tutto il territorio nazionale - ben 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, M alla rdo e Licciardi. Durissimo colpo alla camorra , in particolare ...

Grave colpo inflitto alla Camorra napoletana : 21 arresti nel Rione Traiano : Oggi la Direzione Distrettuale Antimafia ha ordinato l’arresto di 21 persone coinvolte a vario titolo in associazione di tipo mafioso a Napoli. Cinque di queste sono ora agli arresti domiciliari, mentre le restanti sedici sono sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere. I delitti di cui si sarebbero macchiati gli arrestati sono differenti ed inerenti al commercio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e delitti in materia di ...