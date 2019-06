davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Sembra fatta ma ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare., complici gli ottimi risultati della suaIn nella stagione appena conclusa, tornerà al timone del contenitore festivo di Rai 1 anche nella stagione/2020. Si discute -pare- soltanto della durata: il direttore di Rai 1 vorrebbe che lo showsse alla durata tradizionale (con chiusura alle 18.45), mentre lavorrebbe mantenere lo status quo, con chiusura alle 17.30. Ma gli impegni per la padrona di casa diIn non si esauriscono nel settimo giorno della settimana: sul piatto è stato messo anche un pacchetto di prime serate per la signora delle. La messa in onda ipotizzata è per le prossime strenne, a dicembre. Il programma dovrebbe essere realizzato da Magnolia. La conferma dellanon era cosa scontata. Possiamo svelarvi, infatti, che le proposte arrivate da ...

Gazzetta_it : #Mondiale donne le Azzurre fanno il boom: 6,5 milioni di spettatori per la super #Italia su Rai 1! - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: BOOM! Rai, autunno 2019: Mara Venier torna a Domenica In e approda in prima serata durante le strenne - davidemaggio : BOOM! Rai, autunno 2019: Mara Venier torna a Domenica In e approda in prima serata durante le strenne -