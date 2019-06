Nasce Ogr Tech | l’acceleratore per startup innovative che uniscono cultura e tecnologia

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Massimo Lapucci (Foto: Giorgio Perottino / Getty Images for Ogr) Viene inaugurato oggi Ogr, lo spazio delle Officine grandi riparazioni di Torino dedicato allee alle aziendeche operano nell’ambito tecnologico. Completando il progetto di restauro conservativo dell’ex area industriale nata a fine Ottocento, questa parte costituirà l’anima tecnologica che si unisce a quellale rappresentata da Ogr Cult, già riconosciuta a livello internazionale. Abbiamo intervistato Massimo Lapucci, segretario generale di Fondazione Crt e direttore generale di Ogr, a proposito del progetto di sviluppo di Ogr. Come si inscrive all’interno del territorio una realtà complessa come quella di Ogr? “Il progetto per il restauro conservativo e la restituzione alla città di questo spazio industriale nascono attorno al 2013. Al mio arrivo a Fondazione Crt abbiamo avviato ...

