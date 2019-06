Il Segreto | trame spagnole | Elsa fa credere ad Antolina di essere ad un passo dalla morte

IL Segreto - anticipazioni e trame dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Alvaro ed Elsa si trovano costretti a lavorare insieme per cercare di debellare l’epidemia di varicella, anche se la Laguna non riesce ad accettare il fatto che il dottore, per via dell’aborto avuto da Antolina, le abbia dato dell'”assassina di bambini”. Julieta è scomparsa poco prima delle sue nozze: Saul rifiuta di pensare che la donna sia ...

Il Segreto trame spagnole - Carmelo a Francisca : ‘Devi pagare tutti i tuoi crimini’ : Prosegue l’appuntamento con la popolare telenovela “Il Segreto” sempre ricca di intrighi. Il pubblico spagnolo ha assistito ad una scena ricca di tensione nella puntata numero 2.015. Carmelo Leal ha fatto irruzione alla villa di Francisca Montenegro in compagnia di Severo Santacruz per vendicare il decesso di sua moglie. Il sindaco ha minacciato di uccidere la darklady puntandole contro la sua arma. Per fortuna il vedovo di Adela non si è ...

Il Segreto - trame iberiche : la Laguna scopre che suo padre è morto per mano di Antolina : Finalmente nei prossimi episodi spagnoli dello sceneggiato “Il Segreto” verranno alla luce tutti i delitti di cui si è resa protagonista la diabolica Antolina, da quando ha messo piede a Puente Viejo. Quest'ultima quando crederà di potersi finalmente sbarazzare di Elsa Laguna, verrà smascherata. L’ex ancella non appena la sua nemica fingerà di avere l’ennesima crisi per via della recente operazione subita al cuore, le confesserà di essere ...

Il Segreto trame al 28 giugno : Fernando Mesia rischierà la vita cadendo da un dirupo : Prosegue, senza sosta, lo straordinario successo de "Il Segreto". La soap opera ispanica, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:30, continua a regalare al numeroso pubblico colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni. Gli episodi che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno non faranno eccezione. Le consuete anticipazioni svelano, infatti, che un personaggio storico della soap, Fernando Mesia, sarà in serio ...

Il Segreto - trame Spagna : Antolina è l'artefice della malattia al cuore di Elsa : Incredibile colpo di scena arriva dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda dal 24 al 28 giugno in Spagna. Antolina, infatti, avrà come unico scopo quello di uccidere Elsa dopo essere stata smascherata davanti a tutti. Il Segreto: Antolina torna a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole trasmesse questa settimana in Spagna, segnalano un clamoroso colpo di scena riguardante la storyline legata ad Elsa, ...

Il Segreto - trame : Don Berengario vittima di sensi di colpa - Saul ha dei dubbi su Julieta : Le conseguenze della violenza subita da Julieta sarà al centro degli episodi de Il Segreto, trasmessi nelle prossime settimane in Italia. Se Don Berengario entrerà in crisi dopo aver ucciso Lamberto Molero, uno degli aggressori di Julieta, Saul comincerà a dubitare della moglie dopo averla vista sempre più distante da lui. Il Segreto: Julieta abusata da Lamberto e Eustaquio Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti i nuovi episodi in onda a ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa apprende di essersi ammalata a causa di Antolina : La telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, continua a sorprendere. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Elsa Laguna ancora convalescente per aver superato di recente un delicato intervento al cuore, scoprirà che la causa della malattia che stava per condurla alla morte, è Antolina. Tutto avrà ...

Il Segreto - trame Spagna : Prudencio ingannato da Lola - Maria aiutata da Dori Vilches : La soap opera de Il Segreto continua ancora dopo tanti anni ad emozionare i fans di Italia e Spagna. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 24 al 28 giugno, Prudencio scoprirà che Lola è una complice di Francisca Montenegro, mentre l'infermiera Dori Vilches aiuterà Maria a reagire dopo essere rimasta paralizzata. Carmelo e Severo contro Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi trasmessi a fine giugno in Spagna, ...

Il Segreto - un’epidemia flagella Puente Viejo : anticipazioni trame dal 24 al 28 giugno : Nuovi episodi, come ogni settimana, anche per la soap opera spagnola Il segreto, da sempre ambientata nella cittadina immaginaria di Puente Viejo (teatro di tutte le trame, sottotrame e controtrame tipiche del genere). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel vuoto Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Il Segreto - trame : Maria scopre che Francisca e Fernando non sono cambiati : La soap opera de Il Segreto continua ad appassionare sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate italiane, Maria si allontanerà da Donna Francisca e Fernando dopo aver capito che hanno tentato di ricattare Roberto. Il Segreto: l'arrivo di Roberto Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime settimane, annunciano l'arrivo di Roberto, una vecchia conoscenza di Maria. Purtroppo, l'uomo non ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina torna a vivere con il marito ed Elsa per vendicarsi : C’è stato un colpo di scena nelle puntate della soap opera “Il Segreto” che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di seguire in questi giorni. La malvagia Antolina Ramos ha fatto ricredere Isaac Guerrero su di lei. Tutto ha avuto inizio quando l’ex ancella ha appreso che il carpentiere era in procinto di allontanarsi da Puente Viejo. La diabolica donna ha colto l’occasione per dimostrare agli abitanti di non essere più la stessa di prima, ...

Il Segreto - trame : Mauricio ricatta Donna Francisca per aiutare Fe a fuggire : Torna l'appuntamento dedicato alle emozionanti vicende de Il Segreto, lo sceneggiato iberico che da oltre 6 anni va in onda in Italia. Negli episodi trasmessi nei prossimi giorni su Canale 5, Mauricio si ribellerà al volere di Donna Francisca, tanto da non esitare a ricattarla per aiutare Fe. Il Segreto: Faustino contro Fe Stando alle anticipazioni de Il Segreto sugli episodi che avremo modo di vedere nelle prossime settimane, si evince che ...

Il Segreto - trame : Isaac rivela ad Elsa che Alvaro l'ha presa in giro : L'animosità tra Alvaro e Isaac diventerà sempre più accesa nel corso delle puntate de Il Segreto in programma nei prossimi giorni sulle reti Mediaset. Il Guerrero, infatti, scoprirà che il Fernandez non ha raccontato tutta la verità sul presunto suicidio della fidanzata ad Elsa dopo alcune indagini di Agapito. Il Segreto: Elsa divisa tra due uomini Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale ...

Il Segreto - trame : Maria su tutte le furie con Francisca e Fernando a causa di Roberto : Il popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra, riesce sempre a stupire. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, dicono che Maria Castaneda sarà ai ferri corti con la sua madrina Francisca Montenegro e con l’ex marito Fernando Mesia. La madre di Esperanza dopo essere venuta a conoscenza che la matrona e il figlio del defunto Olmo hanno ...