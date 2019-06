Gris si prepara a ricevere una versione fisica per Nintendo Switch

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Grazie ad una collaborazione con Special Reserve Games ed iam8bit, il platform indiesiuna stupenda edizioneper, i giocatori potranno scegliere tra ben tre diversi bundle:Come riporta Dualshocker, i preordini saranno disponibili da oggi fino al 17 luglio, il gioco è disponibile su PC e."è una ragazza piena di speranze e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza molto difficile. A questo viaggio nel dolore fa da contraltare il suo abito, che le fornisce nuove abilità per affrontare una cupa realtà. Con l'evolversi della storia,crescerà emotivamente e imparerà a vedere il suo mondo in modo diverso, scoprendo nuove strade da percorrere usando abilità che prima non aveva.è un'esperienza serena ed evocativa, priva di pericoli, frustrazioni e morte. I giocatori esploreranno un mondo ...

