Epidemia di Ebola in Congo | 1500 morti | “l’emergenza sanitaria più complessa della storia”

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’Epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Ebola - in Congo nonna e nipote muoiono per l'infezione : "Epidemia che può diffondersi negli altri paesi" : Due persone, nonna e nipote, sono morte a causa di un'epidemia di Ebola. ha causato la morte di due persone, una nonna e un nipote. Da agosto sono 1400 le persone decedute per il virus Rdc, su 2mila casi scoperti. A riportarlo The Indipendent. Esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, l'infezi

Ebola - nuova Epidemia in Africa : si riaccende il ceppo del virus - allarme contagio : Un'epidemia di Ebola ha causato la morte di due persone, una nonna e un nipote. Da agosto sono morte 1400 persone per il virus Rdc, su 2mila casi scoperti. Lo riporta The...

Ebola - primo caso in Uganda : morto bambino di 5 anni - possibile strascico dell’Epidemia proveniente dal Congo : A distanza di dieci mesi dall’epidemia di Ebola scoppiata in Congo, è morto nella notte tra martedì e mercoledì un bambino di 5 anni a Kasese in Uganda. Il giovane risultato positivo alla malattia era stato ricoverato precedentemente nell’unità di quarantena. A pretenderlo noto è stato un funzionario del ministero della Salute. “Il bambino risultato positivo all’Ebola ieri a Kasese è morto nella serata nell’unità di ...

Ebola in Congo : “L’attuale risposta all’Epidemia non sta funzionando” : Nuovo allarme Ebola in Repubblica Democratica del Congo: Oxfam rende noto che secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime, facendo dell’epidemia scoppiata lo scorso agosto la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale. “È evidente che ...

Epidemia di Ebola in Congo : oltre 2mila i contagiati : Dall’inizio dell’Epidemia, in Repubblica Democratica del Congo 2.008 persone sono state contagiate dal virus Ebola, mentre i decessi sono 1.346: lo ha reso noto il Ministero della Salute Congolese. “Da quando è cominciata l’Epidemia – hanno spiegato le autorità – il totale dei casi è di 2.008, di cui 1.914 confermati e 94 probabili. In tutto si registrano 1.346 morti (1.252 casi accertati di Ebola e 94 ...

Perché non si riesce a fermare l’Epidemia di ebola nel Nord Kivu : I gruppi armati diffondono false sui medici impegnati a combattere il virus e impediscono alle équipe sanitarie di raggiungere e popolazioni colpite. Leggi

Epidemia di Ebola in Congo : 1.124 morti da agosto 2018 : Nella Repubblica Democratica del Congo il bilancio delle vittime di Ebola è arrivato a 1.124 morti, tra cui 34 operatori sanitari: lo ha reso noto il Ministero della Sanità, riferendosi ai contagi registrati dall’agosto scorso, da quando è stata dichiarata la nuova Epidemia. Dei decessi, 1.036 risultavano positivi ai test di laboratorio e il resto dei casi è classificato come probabile. I casi di infezione sono 1.705, di cui 1.617 ...

Ebola in Congo - Epidemia in forte aumento : incessanti gli attacchi agli operatori sanitari : Gli attacchi alle strutture sanitarie nei territori interessati dall’epidemia di Ebola in Congo negli ultimi giorni si sono moltiplicati. E’ quanto afferma il bollettino dell’OMS, secondo cui nel paese si è arrivati a 1600 casi. Durante lo scorso 3 maggio, riporta l’Organizzazione, a Katwa è stato aggredito un team responsabile delle sepolture in sicurezza. Tra il 4 e il 6 maggio a Butembo, una delle aree più colpite, ...

Epidemia di Ebola in Congo : verrà intensificato l’uso dei vaccini : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che, per arginare l’Epidemia di Ebola che si sta diffondendo in Congo, verrà fatto un uso più massiccio dei vaccini: alla strategia in atto si affiancherà un ulteriore tipo in sperimentazione. Finora a 111mila persone è stato somministrato il vaccino, con un’efficacia superiore al 90%. Il piano d’azione adottato fino a questo momento prevede di immunizzare i contatti di ...

L'Epidemia. Ebola non si ferma : a quota mille i morti nell'Est del Congo : Il personale medico è spesso nel mirino nell'Est del Congo, Ansa, . Dallo scorso primo agosto circa mille persone sono morte di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e il contagio del virus ...

L’Epidemia di ebola in Congo è un casino : Ha già provocato quasi mille morti, ma gli sforzi per fermarla sono resi più complicati dalla scarsa fiducia verso le ONG e dalle notizie false

Epidemia di Ebola in Congo : confermati 93 casi in 4 giorni : In Repubblica democratica del Congo sono stati confermati in totale di 93 casi di Ebola negli ultimi 4 giorni: lo ha riferito l’agenzia umanitaria International Rescue Committee, precisando che si tratta di una media di oltre 23 casi al giorno. L’aggravarsi dell’Epidemia, segnala l’IRC, è collegata anche alla sospensione di tutte le campagne mediche e servizi di base nei punti di maggiore diffusione del virus, come le ...