Arietta | uccisa un anno  e mezzo fa dimenticata |  è ancora all’obitorio

Arietta Mata - il corpo della prostituta uccisa da un anno e mezzo in obitorio. Il paese fa una colletta per la sepoltura : Invisibile prima da viva, finita nella rete della tratta della prostituzione, e poi da morta. Arietta Mata, ungherese, aveva 24 anni quando è stata uccisa, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2018, a Castelfranco Emilia: a gettarla sui binari, dopo averla ammazzata per rubarle i soldi che teneva con sé, un uomo di 50 anni che si era presentato come il suo ennesimo cliente. Da quel momento, il corpo della ragazza è rimasto per tutti questi ...