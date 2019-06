ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Tutti, immancabilmente, si sentono. Nella mia attività professionale ho avuto contatto con persone che, pur avendo commesso gesti atroci e crudeli ritenevano però, quasi sempre, di essere stati costretti a compierli dagli eventi o da situazioni di fronte alle quali era giusto difendersi o reagire. Raramente mi è capitato di parlare con qualcuno che, a livello cosciente, reputava di essere cattivo. Al contrario quasi sempre chi afferma di essere cattivo lo fa perché spinto dal senso di colpa, causato da uno stato depressivo. In realtà questi pazienti non sono mai veramente cattivi, ma questa percezione di sé deriva dallo stato di malessere. Secondo la psicoanalisi a livello inconscio in ognuno di noi coesistono istanze buone e cattive, frutto delle esperienze infantili e dei bisogni primitivi. Riassumendo possiamo affermare che siamo inconsciamente siache cattivi, ma che ...

Noovyis : Un nuovo post (Vivremmo molto meglio, se fossimo collettivamente buoni. Ma non ci basta) è stato pubblicato su Play… - ilfattoblog : Vivremmo molto meglio, se fossimo collettivamente buoni. Ma non ci basta - Cascavel47 : Vivremmo molto meglio, se fossimo collettivamente buoni. Ma non ci basta -