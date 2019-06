Tennistavolo | European Games 2019 | Piccolin Stoyanov out nei quarti nel doppio misto

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Termina l’avventura dell’Italia delagli: oggi a Minsk va fuori neidelanche la coppia composta da Niagole Giorgia, numero dodici del tabellone. Si esaurisce così la presenza azzurra in Bielorussia, dato che non ci sono team italiani in gara nelle prove a squadre dei prossimi giorni. Oggi l’impresa alla quale erano chiamati gli azzurri era davvero ardua: di fronte al duo italiano c’era la coppia tedesca composta da Patrick Franziska e Solja Petrissa, numero tre del tabellone: i teutonici si sono imposti nettamente con il punteggio di 3-0 (11-2, 11-4, 11-6). Nella giornata di domani ilassegnerà le medaglie.di finale Patrick Franziska/Solja Petrissa (Germania, 3) b. Niagol/Giorgia(Italia, 12) 3-0 ...

