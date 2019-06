Roma | terremoto nella notte | magnitudo 3 7 Raggi | “Nessun danno”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni finora per la scossa di3.7 registrata a tre chilometri dal comune di Colonna, ad una ventina di chilometri da. Ilè stato registrato dall’Ingv a 9 chilometri di profondità, con epicentro vicino al piccolo centro di 4mila abitanti nei Castellini. San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e Monte Compatri gli altri Comuni vicini. “Al momento la Protezione Civile non ha registrato danni, come non hanno registrato danni né i Vigili del fuoco né la polizia locale. La metro C è stata verificata, ha ripreso il servizio poco prima di chiudere per la chiusura ordinaria di domenica sera”, ha detto la sindaca diVirginia, all’uscita del concerto di Ennio Morricone a Caracalla, commentando la scossa diche si è sentitaCapitale. ”Attualmente – ...

