Mafia, 30 arresti a Lecce. Indagato per concorso esterno il sindaco di Scorrano (Di lunedì 24 giugno 2019) I Carabinieri di Lecce stanno eseguendo 30 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti indagati per associazione di tipo mafioso. Il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, è Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra gli arrestati anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita. (Di lunedì 24 giugno 2019) I Carabinieri distanno eseguendo 30 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti indagati per associazione di tipo mafioso. Ildi, Guido Nicola Stefanelli, èperin associazione mafiosa. Tra gli arrestati anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita.

Blitz antimafia in Puglia, dove è stato sgominato un “clan emergente”. I carabinieri del Comando provinciale di Lecce stanno eseguendo trenta ordinanze di custodia cautelare, di cui diciannove in carcere e undici ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti indagati per associazione di tipo mafioso. Le accuse nei confronti degli indagati a vario titolo riguardano anche associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio, detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, minaccia aggravata, porto abusivo di armi, sequestro di persona e violenza privata. Tra le persone finite sotto accusa c’è anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita.