LIVE Inghilterra-Croazia 3-3 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | Bekalo fa doppietta e

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85′ Il match adesso è infuocato! 83′ GOOOOOOOOOL!!!! BREKALOOOO FA, ANDANDO A SEGNO CON RASOIATA DI DESTRO, CHE PASSA PROPRIO IN MEZZO ALLE GAMBE DI HENDERSON! 81′ 10′ PIU' RECUPERO ALLA FINE! 80′ Ivanušec tenta l'azione pericolosa, ma viene valutato in fuorigioco. 79′ Francia-Romania ancora non si sblocca, il profumo di biscotto è sempre più forte… 77′ Cambio anche per la: Bradaric in, Cabraja out. 76′ Ricordiamo che la vincitrice di questa partita concluderà il proprio raggruppamento in terza posizione, in caso di pareggio, l'la spunterebbe grazie alla differenza reti. 74′ Terzo ed ultimo cambio per l': Gibbs-White è entrato in campo al posto di Maddison. 73′ Quella di stasera è probabilmente una delle

