Huawei annuncia la EMUI 9 1 per questi 23 smartphone in Italia | ecco le date

Huawei Nova 5i certificato in Cina e Huawei Nova 5 preannunciato da un video : Huawei Nova 5i è apparso nel database del TENAA, grazie al quale abbiamo la conferma di alcune delle principali caratteristiche che vanterà il telefono L'articolo Huawei Nova 5i certificato in Cina e Huawei Nova 5 preannunciato da un video proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia Maimang 8 - ossia P Smart+ 2019 - e prepara Nova 5 e 5 Pro : Huawei Maimang 8 è ufficiale in Cina, mentre emergono in rete nuovi leak su Nova 5 e Nova 5 Pro. L'articolo Huawei annuncia Maimang 8, ossia P Smart+ 2019 , e prepara Nova 5 e 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei - Vodafone ed Ee annunciano la sospensione dei piani per la vendita di nuovi smartphone 5G nel Regno Unito : Vodafone ed EE, due aziende britanniche leader del settore della telefonia mobile, hanno annunciato la sospensione dei piani per la messa in vendita nel Regno Unito dei nuovi modelli di smartphone 5G di ultima generazione prodotti dal gruppo cinese Huawei . Entrambe hanno spiegato che la decisione – per ora cautelare e temporanea ma comunque sine die – è legata alle incertezze alimentate dalla battaglia commerciale degli Usa contro ...

Huawei annuncia la modalità Dual View - in arrivo sui vostri Huawei P30 e P30 Pro : Huawei annuncia il rollout del nuovo aggiornamento per Huawei P30 e P30 Pro, che porta l'inedita modalità Dual View per la fotocamera su entrambi e una migliorata modalità ritratto per il secondo. L'articolo Huawei annuncia la modalità Dual View, in arrivo sui vostri Huawei P30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.