Giulia De Lellis furibonda contro Chi | Violata la mia privacy | agirò in

(Di lunedì 24 giugno 2019) Novella Toloni La bella influencer e il motociclista non si nascondono più, ma le foto della loro fuga d'amore in Sardegna sono finite sul settimanale "Chi", una cosa che ha fatto decisamente infuriare la Deche minaccia di agire nelle opportune sedi per laMercoledì in edicola compariranno, sulla rivista Chi, le prime foto che confermano la love story in corso traDee Andrea Iannone. La coppia è stata paparazzata in Sardegna, in teneri atteggiamenti, mentre si trova in vacanza insieme alla famiglia di. Foto che però hanno mandato su tutte le furie la bella influencer, ex del tronista Andrea Damante, che sui social si è lasciata andare a un sfuriatail settimanale diretto da Alfonso Signorini.Deha infatti commentato il post pubblicato da Chi dove si antipa l'articolo in uscita mercoledì con alcune immagini ...

