Discarica Pian dell’Olmo | folla di persone in piazza per opporsi

romadailynews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Roma – Circa 200, per lo piu’ residenti di Riano, stanno manifestando da questa mattina in via del Tintoretto, sotto il dipartimento Urbanistica della Regione Lazio, per dire no allanella cava didell’Olmo, sul confine tra il Comune di Roma e quello di Riano. “Non passeranno, non passeranno” e’ uno degli slogan rivolti dai manifestanti ai proponenti del progetto, riuniti insieme ai tecnici della Regione per una riunione della Conferenza dei servizi dedicata alla valutazione di impatto ambiebtale del progetto. “È vergognoso che venga avanzato questo progetto dalla societa’ Torre di Procoio srl- ha spiegato Nando Bonessio, portavoce di Europa Verde- si propone unaper rifiuti definiti non pericolosi, una definizione pero’ smetita dagli allegati presentati in cui si parla di rifiuti tutt’altro che ...

divorex82 : RT @tranellio: #SeNonSòTuttiScemiSò.... GLI IPOCRITI DELL'ANNO. È lo stesso Pd di Riano che pubblicò la lettera di Zingaretti a favore de… - LilloSferio : RT @agenparl_lazio: #Rifiuti #Roma, #Raggi: no a discarica Pian dell’Olmo e no a discariche nel nostro territorio - LilloSferio : Regione sotto 'assedio': no alla discarica a Pian dell'Olmo -