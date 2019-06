chimerarevo

(Di lunedì 24 giugno 2019) In una casa intelligente anchedevono essere! E per “” non intendiamo che debbano collegarsi ad Internet e dirci che tempo fa (o altre cose inutili), ma – proprio come insegna leggi di più...

chimerarevo : ?? In una casa intelligente anche campanelli e serrature devono essere smart! Con questi dispositivi infatti, avrete… - zazoomnews : Campanelli e serrature smart: i migliori da comprare - #Campanelli #serrature #smart: -