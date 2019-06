Andrew Wilson | CEO di EA | ha deciso di rinunciare ai suoi bonus per donarli ad un fondo

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il CEO di Electronic Artse una serie di altri alti dirigenti hanno rifiutato i loroin denaro per l'ultimo anno finanziario conclusosi il 31 marzo.Come riporta Gamespot, si legge in una nota: "Il nostro CEO e il suo staff hanno chiesto di non ricevere alcun premio in contanti per le prestazioni per l'anno fiscale 2019"."Anche se siamo delusi dai nostri risultati fiscali del 2019, comprendiamo le sfide che dobbiamo affrontare e continueremo a concentrarci su come possiamo applicare i punti di forza della nostra azienda per capitalizzare le opportunità che avremo in futuro", si legge nella dichiarazione.Leggi altro...

