Rapina A Stoccolma | la vera storia dietro la sindrome

(Di domenica 23 giugno 2019) Il 23 agosto 1973, Jan-Erik Olsson, 32 anni, tentò unaalla sede della Sveriges Kredit Bank die prese in ostaggio tre donne e un uomo.è laladi dipendenza patologica rapito-rapitore. Olsson chiese effettivamente la liberazione di un altro detenuto, Clark Olofsson; le autorità acconsentirono a tutte le richieste del sequestratore, compresa un'automobile per la fuga, tranne quella di allontanarsi con gli ostaggi. La prigionia e la convivenza forzata degli ostaggi con iltore durarono oltre 130 ore in uno spazio di soli 16 metri. I nomi dei protagonisti, del fatto realmente accaduto, sono differenti come tanti dei fatti raccontati nel film. Il regista , Robert Budreau, calca la mano sull’immaginazione, ma racconta nella sostanza l’intera vicenda, centrando il tema e dipingendo in poche ambientazioni un ...

